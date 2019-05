Table printanière de Namhae (II)

ⓒ KBS

Pour les riverains de Namhae, sur la côte sud-est de la péninsule, la mer est considérée comme la vie proprement dit. Elle est d’une telle importance en tant que source de revenus qu’il y a même une expression locale, « barae », qui désigne les travaux de ramassage par les femmes des fruits de mer dans la boue lors de la marée basse.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne dans cette région maritime de Namhae afin de découvrir des délices printaniers.





Notre première destination cette semaine est Jeondongmaeul à Samdong-myeon, dans le district de Namhae. Dans la vasière, on trouve ici et là différentes algues marines. Pour les habitants, il s’agit d’un champ de vie inépuisable.

Mme Hong, âgée de 68 ans, se dirige vers la mer tous les jours. Elle y ramasse des coquillages et des algues comme « parae » et « mojaban ». Récemment, ce travail de recherche des aliments frais est devenu d’autant plus important pour préparer de bons plats permettant à sa belle-mère de retrouver l’appétit. En effet, Mme Kim, âgée de 95 ans, avait elle-même cueilli des algues marines tous les jours pour les vendre afin de payer les frais d’études de ses sept enfants. Et depuis qu’elle est tombée malade récemment, elle n’arrive plus à se remettre d’aplomb et a perdu l’appétit.





Alors, quels sont les menus préparés par Mme Hong pour sa belle-mère ? Tout d’abord, le « cheongdari ureokjogaeseulchi ». On fait sauter les algues marines « cheongdari », la chair de coquillage « ureokjogae » séparément puis les mélange en assaisonnant légèrement à la pâte de soja fermenté. Les fruits de mer et les algues marines forment un mariage gustatif et nutritif parfait et la texture est bien ferme sous la dent. Il y a aussi le « jukkumi sigeumchi deoggeum ». On fait sauter les petits poulpes en les assaisonnant de manière pimentée puis, avant d’éteindre le feu, on y ajoute les épinards. Les produits de la terre et de la mer mélangés créent un nouveau plat délicieux. Quant aux « ssok », les calianasses, elles sont utilisées pour préparer un ragoût limpide. On fait cuire les morceaux de navet, des bajirak et de la ciboule d’abord afin qu’ils soient bien infusés dans le bouillon avant de tremper les ssok. D’une saveur bien profonde, ce « malgeunssoktang » est un plat particulièrement recherché par les hommes au lendemain d’une soirée arrosée.

En partageant ces plats, Mme Hong et Mme Kim se rappellent leur expérience de « barae ».





Déplaçons-nous à Yupomaeul, situé dans la partie ouest de Namhae, un quartier qui vit de l’agriculture et de la pêche. Aux champs, on commence par semer le riz au début du printemps, puis cueille les herbes dont les épinards et les armoises communes au mois de mars avant de récolter l’ail au début de l’été. En parallèle, le ramassage des fruits de mer se poursuit dans la boue lors de la marée basse. Ce sont les coquillages de taille importante « ureokjogae » qui accueillent les riverains tout au long de l’année en signalant leur présence par les petits trous de respiration.

Avec l’ureokjogae et l’armoise commune, on prépare le ragoût à base de pâte de soja fermenté « ureokjogae ssukguk ». Sa saveur bien profonde à base de chair de coquillage et son parfum particulier d’herbe sauvage nous fait ressentir le printemps pleinement dans la bouche. Avec les petits coquillages « bajirak », on prépare le « bajirakyangnyeomjjim ». On fait cuire à la valeur les bajirak, puis les assaisonne de manière pimentée à base de sauce soja, de poudre de piment rouge et d’huile et de graines de sésame sauvage. Quant au « ureokjogae sigeumchimuchim », les deux ingrédients légèrement cuits à la vapeur puis assaisonnés avec l’huile de sésame et du sel, il s’agit d’un délice printanier que l’on prépare souvent dans ce village.





Comme disent les nutritionnistes, préparez des plats avec les ingrédients saisonniers frais et mangez bien. Ainsi vous serez en bonne santé.