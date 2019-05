Jasmin Vardimon Company: « Pinocchio »

Un théâtre de danse inspiré du roman pour enfants « Les Aventures de Pinocchio » de l’écrivain italien Carlo Collodi sera présenté au LG Arts Center, à Séoul.





Cette pièce baptisée « Pinocchio » est chorégraphiée par Jasmin Vardimon, qui a exprimé les mouvements de cette marionnette de bois vivante par la danse contemporaine et l’acrobatie. Elle a été représentée pour la première fois en 2016 à l’occasion du festival international de la famille de Kent au Royaume-Uni. Elle a ensuite été jouée dans plusieurs pays européens tels que la France, l’Espagne et la Norvège pour récolter des éloges comme : « Une imagination infinie qui provient d’une chorégraphie originale et du corps humain » ou « Une pièce simple mais minutieuse, et impitoyable mais magique ».





Les spectateurs seront charmés par l’imagination du merveilleux, exprimée par les mouvements des danseurs, qui se déploiera à travers Pinocchio désireux de devenir humain et ses aventures.





Date : les 18 et 19 mai 2019

Lieu : LG Arts Center, à Séoul

Site : http://www.lgart.com/