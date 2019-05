Un concert de musique traditionnelle coréenne destiné aux enfants sera donné le 19 mai au Buyeong Munhwa Saranbang, à Incheon.





La série « Concert de gugak pour enfants avec Oh Jeong-hae » planifiée par cet établissement est animée par la célèbre chanteuse de gugak Oh Jeong-hae.





Le concert du 19 mai sera réalisé par le groupe Neudat, composé de jeunes musiciens de musique traditionnelle coréenne, qui présentera le samulnori, un genre musical et traditionnel de Corée.





Le programme sera constitué de divers spectacles dont le « mungut », une cérémonie shamanique de conjuration qui annonce le commencement du samulnori, le « binari », un chant d’un rituel chamanique priant pour la tranquillité et la longévité, le « samulnori de Honam » et le « pangut », un spectacle folklorique de musique et de danse.





Date : le 19 mai 2019

Lieu : Buyeong Munhwa Saranbang, à Incheon

Site : http://www.bpcf.or.kr/culturelove/introduce.asp