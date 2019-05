Table pour les gendres préparée par les belles-mères (I)

ⓒ KBS

Au pays du Matin clair, on considère le mois de mai comme le mois de la famille. En effet, nous avons la Journée des enfants, le 5, celle des parents le 8, celle des majeurs le 20 et enfin celle des époux le 21. Comme vous pouvez l’imaginer, à ces occasions, les familles se rassemblent et partagent de délicieux plats dans une ambiance conviviale. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous présente les plats que les belles-mères préparent pour leurs gendres.





En Corée, il y a une expression qui dit « l’amour de la belle-mère va à son gendre et l’amour du beau-père va à sa bru », ou encore « le beau-fils est un invité rare et précieux ». Ainsi, traditionnellement, lorsque les gendres rendent visite à leurs beaux-parents, ils sont accueillis chaleureusement pour se sentir comme chez eux et se régalent de délicieux plats préparés avec soin.

Notre première destination cette semaine est Aegok-ri, du district de Boeun dans la province de Chungcheong du Nord. Dans ce village montagneux, on ne cesse d’appeler « Kim seobang », « seobang » étant le terme utilisé pour désigner un homme marié par rapport à sa femme. De la réparation d’un moteur en panne à l’approvisionnement de carburant, il mène divers travaux difficiles pour des personnes âgées du village. Donc, ce premier gendre d’une famille à six filles est reconnu comme le « beau-fils » de tout le village. Depuis que son beau-père est décédé il y a cinq ans, M. Kim a décidé de déménager auprès de sa belle-mère pour être à ses côtés.





Afin d’exprimer ses remerciements à son gendre tant aimé qu’elle considère comme son fils biologique, Mme Lee prépare le « doejigimchijjigae ». Tout d’abord, elle fait sauter dans l’huile des morceaux de porc et de kimchi, le chou pimenté et fermenté, bien vieilli, puis y verse de l’eau avant d’y ajouter la pâte de piment rouge. Lorsque le ragoût est suffisamment cuit, elle y ajoute les courgettes et le fromage de soja « dubu ». En effet, il s’agit d’un plat qui a été offert au gendre lorsqu’il a, pour la première fois, visité sa future belle-mère il y a plus de 32 ans. Un autre délice qu’il apprécie particulièrement est la soupe à base de ciboulette « bombuchujuk ». La ciboulette printanière, comparée au ginseng pour ses qualités nutritives bénéfiques, notamment pour le rétablissement rapide de la fatigue, est un ingrédient précieux qui lui est réservée. On fait bouillir durant longtemps le riz en l’enduisant d’huile de sésame sauvage, puis y ajoute de la ciboulette et assaisonne le tout simplement à base de sésame sauvage fait maison. Le secret des plats savoureux qui impressionnent M. Kim ? C’est avant tout l’amour profond et incessant de Mme Lee pour ce dernier.





Déplaçons-nous un peu vers le nord, dans la ville de Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi. M. Lee, qui vit avec ses beaux-parents depuis l’an dernier, apprécie énormément la vie rurale. Bien qu’il ne soit pas encore très familier avec le travail dans les champs et à la ferme, il reprend de la force et du courage avec les plats nutritifs préparés par sa belle-mère. Parmi ces derniers, il y a le « ssiamttak ». En effet, la poule pondeuse qu’on élevait pour obtenir les poussins considérés comme le bien le plus précieux dans les campagnes, était traditionnellement le meilleur ingrédient qu’on offrait aux invités prestigieux. Alors, que prépare-t-on avec ce ssiamtak ? Le « dakboggeumtang » : on fait cuire le poulet coupé en grands morceaux en y ajoutant le « siraegi », les feuilles de navet séchées, et juste avant de servir, comme cerise sur le gâteau, on ajoute les ormeaux riches en minéraux et vitamines. Cette recette maison conservée depuis deux générations est le meilleur plat fortifiant qu’il ne manque pas de prendre, notamment au début de la saison chaude.





La semaine prochaine encore, « Saveur du terroir » vous invitera à découvrir d’autres cadeaux culinaires offerts aux beaux-fils.