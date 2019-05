Les forteresses en Corée du Sud

ⓒ KBS WORLD Radio

Cette semaine, petite excursion historique dans la péninsule à la découverte des fortifications coréennes. Si le pays du Matin clair possède peu de monuments historiques en comparaison de l'Europe, il est parsemé de nombreux ouvrages défensifs à proximité de Séoul mais aussi en d'autres points du territoire.





L'aire urbaine de la capitale offre la possibilité d'en découvrir trois qui nous paraissent incontournables. Deux sont des forteresses montagnardes : Namhansanseong et Bukhansanseong. Dotées de très importantes enceintes de plusieurs kilomètres courant sur les crêtes d'une multitude de collines, elles offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir la nature coréenne et d'avoir des vues imprenables sur la métropole. En toutes saisons, elles sont très prisées par les Séouliens en semaine comme le week-end, d'autant qu'elles sont facilement accessibles en transports en commun.





La troisième est plus atypique et est véritablement urbaine. Elle se trouve au cœur de Suwon, ville-satellite de l'aire urbaine métropolitaine de Séoul, et a été construite au 18e siècle en vue de déplacer la capitale ultérieurement. Elle est aussi très inspirée d’avancées technologiques en provenance de l'Occident. Les deux premières au contraire sont plus en phase avec ce qu'il se faisait en Chine et au Japon aux mêmes époques.





Vous découvrirez bien entendu d'autres lieux dans le reste du pays. Nous vous invitons aussi à écouter ou réécouter le numéro d'« Un regard sur la Corée » qui portait sur l'enceinte de Séoul.