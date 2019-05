Entre technologie et art

Ouvert le 16 novembre 2018, le Bunker de Lumières est un espace complètement atypique, situé sur l'île de Jeju, au sud-ouest de la péninsule coréenne. En seulement six mois, ce musée digital unique en son genre a attiré plus de 300 000 visiteurs. Une véritable prouesse pour un lieu situé aussi loin de la vie trépidante de la capitale, Séoul.





ⓒ Crédit Clément CHARLES

Ce projet a été rendu possible grâce à Park Jin-woo, fondateur et PDG de T-Monet. Il est parti à la rencontre de CultureSpaces afin de mettre sur pied cet espace dédié à la culture et aux nouvelles technologies. Francophone et passionné d'art, il a fini par trouver le lieu idéal : un bunker. Et il ne compte pas s'arrêter là.





ⓒ Crédit Culturespaces (www.culturespaces.com)

Également membre fondateur du service T-money en 2003, un moyen de paiement utilisé dans les transports en commun et de nombreux commerces à travers la Corée du Sud, notre invité nous parle de son rapport à la langue française et de ce service tant apprécié des sud-coréens mais aussi des touristes.