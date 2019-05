Ma Vie Dorée (9) 됐습니다.

*Dialogue de la onzième semaine

공동 세입자: 아니, 소주를 잔도 없이.

Colocataire : Non mais, boire du soju sans verre.

잔 여기 있어요.

Il y a des verres ici.

최도경: 됐습니다.

Choi Do-kyung : C’est bon.





*Expression à retenir

되다: verbe, devenir, se transformer et verbe auxiliaire du passif

→ 그는 머리가 반백이 되었어요.

Il a les cheveux grisonnants.

→ 걱정이 돼요. C’est inquiétant.

-ㅂ니다: suffixe de terminaison verbale de politesse

→ 됐습니다. C’est bon.





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

최재성 découvre par lettre anonyme que 서지안 n’est, en réalité, pas sa fille. Sa femme, 노명희 et lui sont furieux et ils la congédient avec violence, extrêmement fâchés d’avoir ainsi été trompés et abusés. 노명희 lui fait comprendre qu’elle va faire payer toute sa famille pour cet horrible mensonge et que sa vie à elle ne sera plus qu’un cauchemar. 지안 est effondrée.





지수 se sent aussi trahie par tout le monde et décide à son tour d’aller immédiatement vivre chez ses vrais parents. Quant à 지안, elle est trop malheureuse pour rencontrer qui que ce soit. Elle ne rentre donc pas chez elle et cela dure plusieurs jours. Personne ne sait où elle est. Son père, 서태수 est terriblement inquiet. Il la cherche partout, jour et nuit, et lui laisse d’innombrables messages, mais 지안 ne regarde plus son téléphone.





À la maison, la situation est, évidemment, critique. 노명희 retourne voir 양미정 et est déterminée à la faire souffrir pour tout le mal qu’elle vient de lui causer. Elle va lui proposer un chantage diabolique. Celui de continuer à gérer le restaurant qu’elle lui avait proposé en remerciement d’avoir élevé sa fille. Que si elle arrête, ce seront tous ses enfants qui en subiront directement les conséquences. Ils perdront leur travail et ils ne pourront plus en retrouver.





Enfin, après tous ces bouleversements, 도경 va prendre une décision qui va complètement changer la donne...









À retenir

- Un, une locataire 세입자, un colocataire 공동 세입자

- En commun 공동, vivre en communauté 공동 생활을 하다

- La vie, l’existence 생활

- Le 소주, l’alcool le plus réputé en Corée du Sud fait à base de farine de patate

douce ou de riz

- Des tranches de poitrine de porc 삼겹살

- Du poisson cru 회

- Un verre 잔

- La particule 도 aussi, également, non plus

- Le verbe d’absence 없다 ne pas y avoir, l’adverbe 없이 sans

- L’exclamatif 아니 eh bien, dis donc, non mais

- Ici, à cet endroit-ci 여기

- Le verbe d’existence 있다, être, se trouver

- Le suffixe de politesse 요

- Explication de l’expression de la semaine 됐습니다





Répétition de l’expression de la semaine

C’est bon 됐습니다