Psy est plus populaire que BTS lors des festivals universitaires

ⓒ KBS News

Le mois de mai rime avec les festivals chez les étudiants en Corée du Sud. Afin de doper l’ambiance festive, chaque université organise un concert live en invitant plusieurs chanteurs particulièrement appréciés par les jeunes.





La liste des artistes les plus invités aux campus universitaires ne correspond pas tout à fait au classement de la popularité de la k-pop.





Selon une agence spécialisée dans les festivals d’universités, c’est Psy qui est la star la plus réclamée, devant TWICE, Red Velvet et BOL4. Le chanteur qui a cartonné dans le monde entier avec Gangnam Style en 2012 garde son trône pour la 2e année de suite !





Il a déjà confirmé sa participation à une dizaine d’universités situées à Séoul, à commencer par celles de Kyunghee et de Hongik. Depuis environ 10 ans, Psy, dont le vrai nom est Park Jae-sang, se produit en festival devant les étudiants, acceptant même un cachet réduit.





Durant environ une heure, l’artiste délivre toute son énergie sur scène. D’où son surnom de « roi des festivals ». Après la saison des fêtes universitaires, Psy prendra une courte pause avant de lancer son fameux concert estival !