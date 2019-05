Le rappeur Joosuc célèbre son mariage le 25 mai

ⓒ주석 인스타그램 https://www.instagram.com/joosuc_

La cérémonie de mariage du rappeur sud-coréen Park Joosuc, plus connu sous son nom de scène Joosuc, aura lieu le 25 mai à Gangnam.





L’heureuse élue est une salariée d’une grande entreprise. Les deux ont décidé d’officialiser leur union après quatre années de relation amoureuse.





Appartenant à la 1ère génération de rappeurs sud-coréens, l’artiste quarantenaire fait également ses preuves en tant que compositeur et parolier.





Ce sont ses amis rappeurs Sangchu et Shorry, deux membres appartenant au groupe « Mighty Mouse », qui vont animer la cérémonie. Le vocaliste de ballade Kim Jong-kook va chanter pour les nouveaux mariés.





Joosuc, qui a fait ses débuts en 2000 avec son 1er EP « Only The Strong Survive », s’est fait connaître auprès du grand public grâce à l’émission de compétition de rap « Show Me the Money ».