Na Youn-kwon est de retour pour la 5e saison de son concert solo

Date : les 1er et 2 juin 2019

Lieu : Samsung Hall de l’université féminine Ewha, à Séoul





Na Youn-kwon va lancer la 5e saison de son concert solo, début juin à Séoul. Intitulé « Aujourd’hui, ici », ce spectacle aura lieu les 1er et 2 juin au Samsung Hall de l’université féminine Ewha.





A cette occasion, le chanteur de RnB âgé de 34 ans va sélectionner dix personnes à travers un concours pour les inviter à son concert. Pour y participer, il suffit de poster une photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Aujourd’hui, ici » et « Why not me », le titre de son nouveau single sorti le 13 avril.