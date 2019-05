Dongwon, le géant sud-coréen des produits de la mer

© Dongwon Group

Depuis ses débuts, le groupe Dongwon est connu pour ses gros coups. Surnommé capitaine J.C. Kim, le PDG du groupe a fondé celui-ci en 1969, quand il avait le milieu de la trentaine, avec un capital de dix millions de wons (7 500 euros à l’époque). 50 ans plus tard, il a réussi son pari puisque Dongwon est un acteur majeur sur la scène internationale et dans diverses activités des produits de la mer.





Le secret : transformer les crises en opportunités. Le groupe a commencé petit, mais il a rapidement grandi en explorant de nouvelles zones de pêche et en introduisant de nouvelles technologies. Les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979 ont été deux grosses périodes de crise pour le secteur de la pêche. Mais à chaque fois, Dongwon a fait des investissements agressifs et s’est créé des opportunités au lieu de chercher à réduire les coûts. Par exemple, en 1979, il a acquis un thonier senneur d’occasion, la Costa de Marfil. Le navire a coûté 3,2 millions de dollars, ce qui aurait pu lui permettre d’acheter sept simples thoniers d’une capacité de 300 tonnes. C’était une somme énorme et un pari risqué. Mais le PDG a cru fermement que la pêche à senne coulissante était la voie à suivre. Ce qui a été le cas.





Voir plus haut et plus loin est donc le moteur de la croissance de Dongwon.





