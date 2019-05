© Getty Images Bank

La célèbre enseigne de café Blue Bottle, basée aux États-Unis, a récemment posé ses valises en Corée du Sud,cela au plus grand plaisir des amateurs de café.





Un peu à l’image du géant de l’électronique et des technologies Apple, l’enseigne à la bouteille bleue attire de nombreux curieux qui n’hésitent pas à faire de longues queues et attendre plusieurs dizaines de minutes pour avoir le plaisir de pouvoir goûter au fameux breuvage du torréfacteur américain.





Mais une controverse est apparue sur ce que l’on appelle le « prix coréen », qui fait référence au fait que les grandes entreprises internationales n’hésitent pas à pratiquer des prix élevés, en particulier sur le marché sud-coréen. Par exemple, dans le cas de Blue Bottle, son produit phare « La Nouvelle-Orléans » coûte 5 800 wons, soit quand on fait le change 700 wons de plus que le prix de 4 dollars 35 cents pratiqué aux Etats-Unis ou encore 200 wons de plus que les 540 yens au Japon. Toutefois un responsable de l’enseigne a déclaré que, avec les taxes, les prix étaient similaires en Corée du Sud et en Amérique.





La controverse dite du « prix coréen » n’est pas nouvelle. En fait, de nombreux produits importés souvent de qualité ou de luxe sont plus chers en Corée du Sud que n’importe où ailleurs. C’est souvent le cas pour les voitures, les meubles ou encore les produits pour bébé importés. En plus, le désir des sud-Coréens pour les marques et les produits de luxe alimentent ce phénomène. Et même à des prix plus élevés, les consommateurs locaux ne se détournent pas de ces marques et les entreprises internationales en profitent. Des gestes sans conteste irresponsables ou douteux qui malheureusement ne rehaussent pas leur image auprès du public.