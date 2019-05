Festival du gala d’opéras de Corée 2019

A l’occasion du centenaire de la fondation du gouvernement provisoire de Corée et du 25e anniversaire de sa création, le Seoul Opera Ensemble propose un concert de gala au Centre d’arts de Séoul.





Le Seoul Opera Ensemble exécute non seulement des opéras classiques, mais aussi de nouvelles pièces de compositeurs sud-coréens. Il participe à plusieurs festivals de musique internationaux pour faire connaître l’opéra du pays du Matin clair.





Cette représentation sera composée de trois actes. Le premier est divisé en deux parties : la première consacrée à Mozart pour présenter quelques extraits de ses opéras « La flûte enchantée », « Les noces de Figaro » et « Don Giovanni », et la seconde sera une « Invitation à l’opéra français » avec de célèbres airs de certaines œuvres de compositeurs de l’Hexagone comme Bizet (« Carmen »), Debussy (« Pelléas et Mélisande ») et Massenet (« Werther »).





Dans le deuxième acte intitulé « Ma patrie, mon peuple », seront interprétés des extraits de nouveaux opéras coréens tels que « Ahn Jung-geun » et « Le rêve du papillon ».





Enfin, le dernier acte sera dédié à l’opéra italien dont « La scala di seta » et « Le Barbier de Séville » de Rossini, « Orphée et Eurydice » de Gluck, « Rigoletto » et « La forza del destino » de Verdi, « Tosca » de Puccini, entre autres.





Date : le 25 mai 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/