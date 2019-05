Festival du port de Busan 2019

L’édition 2019 du Festival du port de Busan se déroulera les 25 et 26 mai. Il s’agit de l’un des festivals représentatifs de cette ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule coréenne.





Cette manifestation propose des programmes combinant les industries portuaire et maritime de la région, la culture et l’éducation. Nombre d’entreprises, d’organisations et d’universités liées à ces secteurs y prendront part.





A cette occasion, le port de Busan et des navires dont l’accès est restreint aux citoyens en période normale leur seront ouverts pour qu’ils puissent les visiter.





A commencer par un feu d’artifice, plusieurs événements seront donnés pour divertir les visiteurs : expérimentation de sports nautiques, visite d’un grand vaisseau de guerre, fabrication de maquette de bateau, excursion en mer à bord d’un navire de guerre, concerts, concours de rédaction, compétition de peinture, etc.





Date : les 25 et 26 mai 2019

Lieu : Terminal international de ferry du port de Busan, et d’autres endroits dans la ville

Site : http://www.bfo.or.kr