« Concert de la piété filiale » avec la musique traditionnelle coréenne

A l’occasion du mois de mai surnommé « le mois de la famille », le Centre culturel de Haeundae présente un concert spécial de musique traditionnelle coréenne.





Cette représentation sera réalisée par plusieurs musiciens dont Jang Sa-ik et Kim Deok-soo. Le premier est un chanteur qui harmonise à merveille les mélodies traditionnelles coréennes avec ses grandes capacités vocales et sa manière unique de chanter. Le dernier est considéré comme le maître du samulnori, un genre musical et traditionnel de Corée qui fait appel à quatre instruments à percussion : le kaenggwari (petit gong), le jing (grand gong), le janggu (tambour en forme de sablier) et le buk (tambour tonneau).





A leurs côtés se produiront cinq chanteuses et trois percussionnistes de gugak, ainsi que l'orchestre de musique traditionnelle coréenne de Yeongnam dirigé par Kim Hyeon-ho.





Date : le 31 mai 2019

Lieu : Centre culturel de Haeundae à Busan

Site: http://www.haeundae.go.kr/culture