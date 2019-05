Art Busan 2019

Le Festival Art Busan se tiendra du 31 mai au 2 juin dans la première ville portuaire du pays, située dans le sud-est de la péninsule.





Cette manifestation a démarré en 2012 avec pour but de faire de Busan une ville de culture et d’art. Elle organise diverses expositions qui présentent le présent et l’avenir de l’art contemporain pour se hisser parmi les plus grands événements culturels et artistiques du pays.





Cette année, 164 galeries de 17 pays y participeront pour présenter et vendre leurs œuvres de genres variés. Un programme d’appréciation d’expositions accompagné de guides de musée sera proposé afin de promouvoir la compréhension de l’art contemporain par les spectateurs.





Les visiteurs pourront également profiter du circuit en autobus « Art Bus » qui relira les principaux musées, galeries et centres artistiques et culturels de la ville.





Date : du 31 mai au 2 juin 2019

Lieu : Bexco Exhibition Center à Busan

Site : http://artbusankorea.com/