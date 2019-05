Ra Mi-ran : vétérante du cinéma sud-coréen

ⓒC- JeS Entertainmnet

L'actrice Ra Mi-ran, découverte par le réalisateur Park Chan-wook, a une longue carrière dans le cinéma et la télévision comme rarement les femmes. Ses films, choisis, souvent avec bon sens, racontent presque l'histoire du cinéma en Corée du sud. Même si elle se fait plus rare à 45 ans, elle est aujourd'hui , encore, à l'affiche du film « Girl Cops » dans un personnage qu'elle a entretenu de film en film, de série en série.





*Des débuts avec Park Chan-wook

En 2005, le déjà très remarqué réalisateur Park Chan-wook la prend au casting de son brûlot anti-social « Sympathy for Lady Vengeance » aux côtés de Lee Young-ae et Choi Min-sik. En 2008, elles est dans « Crush and Brush » de la réalisatrice Lee Kyoung-mee, petite protégée de Park. Ce dernier produit le film. Devenu une star internationale, il relance définitivement la carrière de Ra Mi-ran dans « Thirst, Ceci est mon sang », l'histoire fantastique d'un prêtre catholique qui devient successivement vampire et chaman.





* Les seconds rôles et les séries TV

Le physique de Ra Mi-ran n'est, déjà à l'époque de ses débuts, pas vraiment dans les standards des jeunes premières. C'est le boum des visages impersonnels refaits au bistouri, des corps qui s'amincissent à coups de régimes draconiens. Ra et son long visage aux traits marqués, à la silhouette déjà forte, va se voir cantonner à des seconds rôles de faire-valoir. On la retrouve aussi à la télévision dans les séries « The Duo » ou encore « I Like you » en 2012. L'année précédente, elle est l'une des rares femmes à tenter un rôle de nord-Coréenne, avant que cela ne devienne la mode, dans le film indépendant « Dance Town » de Jeon Kyu-hwan. L'année suivante, elle obtient la reconnaissance du grand public dans son rôle pour « The Dancing Queen », film à succès où elle tient le crachoir à Uhm Jung-hwa et à la star montante Hwang Jung-min. Dès lors, son personnage de « madame » à forte personnalité va lui coller à la peau.





*Montée en puissance parallèle TV-cinéma

Ra Mi-ran ne quitte pas les séries télévisées. Elle y est omniprésente dans des seconds rôles. Citons : « The Idle Mermaid » ou encore « Blade Man ». Elle tient son propre rôle dans « Rude Miss Young-ae » et le gros succès TV « Reply 1988 » en 2015. Au cinéma, elle ne manque pas le blockbuster des familles qui décroche le jackpot « Ode To My Father » dans lequel elle joue la tante à forte personnalité du héros interprété par Hwang Jung-min devenu une super-star nationale. C'est encore à ses côtés qu'elle apparaît dans un autre gros succès « The Himalayas » en 2015. Elle devient une valeur sure, une présence appréciée des spectateurs locaux, presque un archétype qu'ils retrouvent chaque soir dans des séries plus ou moins réputées.





*High Society et le baroud d'honneur

Ra Mi-ran, ayant franchi la barre fatidique pour les actrices des 40 ans, voit les rôles se raréfier rapidement. La série « Avengers Social Club » sur tvN la maintien sur le haut du panier côté télévision. Elle joue encore une « ajumma » forte-tête, qui s'associe avec deux jeunettes, une riche et une pauvre pour assouvir leur revanche. Trois types sociaux actuels de la Corée du Sud qui sous-représentent les femmes prolétaires, mais permet de parler vaguement de la cause des femmes dans le contexte d'un spectacle audiovisuel qui se féminise. La série prépare le marché pour un film comme « Girl Cops» où Ra Mi-ran rempile dans son personnage.





Toutefois, en passant, elle a fait des merveilles au cinéma dans « High Society » de Byun Hyeok. Là aussi, elle interprétait les femmes fortes liées au pouvoir masculin. En incarnant la femme revêche d'un super-riche, elle confirme sa capacité de voleuse de vedette ou de « scene stealer » comme disent les Américains. Et ceci aux dépends de la transparente Soo-ae. Avec les films « The Mayor » aux côtés de Choi Min-sik, « The Last Princess » aux côtés de Son Ye-jin, et aujourd'hui avec son quasi premier rôle dans « Girl Cops», Ra Mi-ran est probablement au sommet de sa carrière.