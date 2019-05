« La poule qui voulait vivre sa vie » de Hwang Sun-mi

ⓒ Getty Images Bank

Petite-Feuille rêve chaque jour de sortir de sa cage pour pouvoir se promener librement à côté du coq.









« J’avais un souhait : couver un œuf et le voir éclore. Mon vœu a été exaucé. J’ai eu une vie difficile, mais j’étais heureuse aussi. Maintenant, je veux m’envoler. Tout comme Capuchon, je veux voler loin, très loin. »





“한 가지 소망이 있었지.

알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것.

그걸 이루었어.

고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어.

이제는 날아가고 싶어.

나도 초록머리처럼 훨훨, 아주 멀리까지 가 보고 싶어.”









* Interview : Kim Yu-jin, critique de littérature pour la jeunesse

Il est naturel que tous les animaux se préservent et procréent. La poule et la belette craignent toutes les deux que leurs bébés ne soient tués. Cela peut être qualifié d’amour maternel, mais on peut dire qu’elles sont fidèles à leur instinct. A la fin de l’histoire, Petite-Feuille veut voler et suivre Capuchon. C’est ainsi qu’elle complète sa vie.









— Vas-y, mange-moi, dit la poule. Remplis le ventre de tes bébés.

Elle ferma les yeux.

« Elle m’a mordue, enfin... »





Lorsqu’elle ouvrit les yeux, le ciel bleu clair se déployait devant elle. Elle était vive d’esprit et tout semblait léger. Elle baissa les yeux alors qu’elle fendait les airs de ses grandes et belles ailes. Elle pouvait voir le réservoir, le champ enneigé et la belette. La chasseuse marchait difficilement avec une maigre poule pendante dans la bouche.





“자, 나를 잡아먹어라.

그래서 네 아기들 배를 채워라.”

잎싹은 눈을 감았다.

“나를 물었구나. 드디어......”





눈을 뜨자 눈부시게 파란 하늘이 보였다.

정신도 말끔하고 모든 게 아주 가붓했다.

크고 아름다운 날개로 바람을 가르며 잎싹은 아래를 내려다보았다.

저수지와 눈보라 속의 들판, 그리고 족제비가 보였다.

비쩍 말라서 축 늘어진 암탉을 물고 사냥꾼 족제비가

힘겹게 걸어가고 있었다.









Auteur :

Hwang Sun-mi est née en 1963 à Hongseong dans la province de Chungcheong du Sud. Sa carrière d’auteure débute en 1995. Publié initialement en 2000, « La poule qui voulait vivre sa vie » a été traduit en 29 langues.