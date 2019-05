La Corée du Nord ambitionne de développer son industrie de produits cosmétiques

© KBS

La Corée du Nord souligne de nouveau son besoin d’autosuffisance en matière de production industrielle, depuis l’échec du dernier sommet avec les Etats-Unis à Hanoï en février. Le régime a notamment mis en avant l’importance de son industrie de produits cosmétiques.





« Les médias nord-coréens, tels que le quotidien officiel Rodong Sinmun et certains programmes télévisés, font récemment beaucoup d’efforts pour promouvoir l’industrie cosmétique locale ; ils assurent que les produits nord-coréens sont d’aussi bonne qualité que leurs concurrents étrangers. L’une des stratégies économiques de la Corée du Nord, c’est de développer des industries relativement compétitives dans certains secteurs, tels que l’agro-alimentaire, le textile, les alcools... et les produits cosmétiques. Le régime s’efforce d’améliorer leur qualité. Une usine de produits cosmétiques à Pyongyang a même été équipée d’un système de production automatisée », raconte Jeon Young-seon, professeur à l’Institut des Humanités et de la Réunification à l’Université Konkuk.





Il donne plus de détails sur ces efforts étonnants menés par le pays communiste dans le secteur des cosmétiques... et sur l’engouement croissant des nord-Coréennes pour la mode et les produits de beauté.