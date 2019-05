Le KDI abaisse sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2019

ⓒKBS News

Le Korea Development Institute (KDI) a revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour la Corée du Sud en 2019, à 2,6 % contre 2,4 % comme annoncé précédemment. C'est ce qu'indique son rapport sur les perspectives économiques du pays pour le premier semestre 2019, publié le 22 mai. Cette prévision est inférieure à celle du gouvernement, qui mise sur une croissance entre 2,6 % et 2,7 %, et à celle de la Banque de Corée (BOK), qui table sur un taux de 2,5 %, ou encore à celle du Fonds monétaire international (FMI), qui avance un taux de 2,6 %. Mais elle correspond pourtant à celle de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), publiée la veille.





Selon le KDI, la conjoncture économique du pays du Matin clair est aujourd'hui marquée par un recul des investissements, un ralentissement de la croissance de la demande intérieure ainsi qu’une baisse des exportations. L'institut indique que les exportations sud-coréennes se contractent sous l'effet notamment d’un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale et d’un tassement du boom des semi-conducteurs. Les ventes hors des frontières des produits « made in Korea » devraient baisser de 6 % cette année et croître seulement de 2,3 % l'année prochaine, selon l'institut.





Les investissements dans les biens d'équipements et ceux dans la construction devraient diminuer respectivement de 4,8 % et de 4,3 % en 2019. La consommation privée, quant à elle, devrait progresser seulement de 2,2 % cette année et de 2,4 % l'année prochaine, sous l'effet d’une érosion du pouvoir d'achat réel, dans un contexte marqué par une baisse de la croissance économique et une dégradation de l'environnement du commerce extérieur. Les prix à la consommation devraient augmenter de 0,7 % en 2019 et de 1,3 % en 2020.





Enfin, le taux de chômage devrait s'établir à 3,9 % cette année et à 3,8 % l'an prochain, soit un niveau similaire à celui enregistré en 2018. Le nombre de personnes ayant un emploi devrait augmenter d'environ 200 000 en 2019.





Selon le chef du bureau des prévisions économiques du KDI, Kim Hyun-wook, la révision à la baisse de la prévision de croissance sud-coréenne s'explique principalement par un recul de la contribution des exportations à la croissance, sur fond d'un ralentissement économique mondial plus important que prévu. L’institut estime que cette dégradation de la conjoncture pourrait entraîner une période prolongée de faible croissance, observée après la crise financière mondiale de 2008. En effet, la croissance de l'économie sud-coréenne était largement tirée par l’euphorie du marché des semi-conducteurs. Mais, aujourd'hui, ce secteur est en perte de vitesse et la Corée du Sud commence à renouer avec la faible croissance.





Le KDI prévoit que l'économie nationale devrait toucher le fond, soit au quatrième trimestre de cette année, soit au premier semestre de 2020. Il estime qu'en raison de l'escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et des changements politiques intervenus sur le marché de l'emploi, dont l'augmentation du salaire minimum, les indicateurs économiques pourraient s'avérer encore pires que les prévisions.





Cette projection vient conforter celles des grandes institutions économiques ou banques d'investissement, qui ont elles aussi révisé à la baisse leurs perspectives de croissance économique sud-coréenne. L'institut recommande alors au gouvernement d'adopter des politiques financières et monétaires expansionnistes pour faire face de manière préventive au recul de la demande intérieure et extérieure sur le court terme. Il lui propose également de se fixer comme objectif à long terme l'amélioration de la productivité.