Le conflit commercial sino-américain s’étend au secteur des technologies

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine se durcit. Elle prend aujourd'hui la forme d'une course à l'hégémonie technologique entre les deux grandes puissances économiques. Les entreprises de technologie américaines, dont Google, ont décidé de suspendre leurs livraisons à Huawei, le géant technologique chinois. L'industrie sud-coréenne des TIC s'estime plutôt à l'abri des effets de cette mesure. Mais elle n'en reste pas moins vigilante sur les incertitudes persistantes autour de l’évolution du conflit commercial entre Washington et Pékin, d’autant l’administration de Donald Trump a demandé à ses alliés de se joindre à la « croisade » contre l’équipementier chinois Huawei.





Il est vrai que, dès le départ, le président américain avait lancé une guerre commerciale contre la Chine en accusant celle-ci de voler des technologies américaines. Le locataire de la Maison blanche avait estimé que Pékin portait préjudice à l’économie américaine à travers le pillage technologique et avait exhorté le gouvernement chinois à changer sa politique industrielle et commerciale. Donc, il paraît même naturel que le conflit commercial entre les deux puissances se déplace dans le domaine des technologies.





L'administration Trump a pris pour cible le secteur chinois des TIC et placé dans son collimateur le fournisseur des équipements télécoms Huawei. Le département américain du Commerce a inscrit, le 16 mai, le géant chinois et ses 68 filiales sur la liste des entreprises qui ne peuvent pas passer de contrat avec les compagnies américaines sans autorisation du gouvernement. Suite à cette mesure, les fabricants de puces « made in USA » comme Intel, Qualcomm et Broadcom ont décidé de suspendre leurs fournitures de composants à Huawei. Google a lui aussi annoncé qu'il arrêterait l’approvisionnement de certains de ses composants et services à la firme.





La décision de Washington devrait avoir des répercussions dans le secteur des TIC du monde entier. D’abord, au moment où la 5G, la technologie mobile de nouvelle génération, s'apprête à être commercialisée, Huawei, le numéro deux mondial de la téléphonie mobile, pourrait avoir des difficultés d'approvisionnement en composants, puisqu'il serait privé d'accès aux fournisseurs américains. Notamment, le groupe chinois ne pourra plus utiliser le système d’exploitation Android développé par Google, ce qui risque d'affecter ses ventes de smartphones.





En outre, si cette situation perdure et dégénère en « guerre froide technologique », ce sera le début d'un « rideau de fer numérique », selon certains observateurs. Déjà, en Chine, ce qu'on appelle la « Grande muraille numérique » permet de censurer le contenu circulant sur Internet. Désormais, Pékin pourrait s'armer davantage contre le monde extérieur. D’autres pays pourraient interdire l'accès aux technologies chinoises. Ainsi, le monde des TIC pourrait se diviser en deux blocs.





En représailles, l’empire du Milieu envisagerait de se servir de ses terres rares. Le pays est le premier producteur mondial de ces métaux utilisés pour la fabrication des équipements de haute technologie comme les smartphones. Si la Chine décidait de suspendre leur exportation vers les Etats-Unis, les conséquences pourraient être graves non seulement pour l’économie américaine mais aussi pour tous les secteurs concernés dans le monde entier.





Cependant, de l’avis des experts, cette situation devrait avoir des impacts limités pour l’économie sud-coréenne. Huawei s’approvisionne plutôt auprès d’entreprises chinoises ou japonaises, et ses relations commerciales avec les sociétés du pays du Matin clair sont relativement peu développées. Ceci dit, en cas de prolongation du différend commercial sino-américain, le secteur sud-coréen des TIC, fortement dépendant de ses exportations, ne pourra pas s’en sortir complètement indemne.