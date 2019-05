Samedi 18 mai, a eu lieu à Séoul un débat sur le thème de « L’impact du numérique sur le monde du travail » avec la présence d’Antonio Casilli, sociologue, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech et chercheur associé à l’EHESS. Etaient également présents, Ryu Ki-rak, chargé de recherche au Korea Research Institute for Vocational Education and Training, en tant que modérateur du débat, Park Tae-ho, diplômé d’un doctorat en sociologie de l’Université nationale de Séoul et professeur à Seoultech et enfin Lee Ho-yeong, chargée de recherche au sein du Korea Information Society Development Institute.





ⓒ Institut Français de Séoul

Ce débat, d’une durée d’une heure, a été suivi d’une quinzaine de minutes de discussions entre experts pour, ensuite, donner place à la parole et aux questions de l’assistance. Les professionnels ont répondu de bon cœur à toutes les questions qui leur ont été posées.





ⓒ Amélie Brissaud

ⓒ Institut Français de Séoul

Nous avons tendu notre micro à Antonio Casilli et Lee Ho-yeong. Ils ont partagé avec nous leurs vues sur le sujet. Vous pourrez, à travers cet entretien, comparer leurs opinions. D’un autre côté, nous avons aussi demandé à Aubry Bailly, un Français de l’assistance, ce qu’il avait retenu de ce débat et les points qui l’avaient marqué.





ⓒ Amélie Brissaud