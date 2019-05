Ma Vie Dorée (10) 어떡해?

*Dialogue de la onzième semaine

지수 모친: 선우혁 쇼핑몰, 선우희 카페, 강남구 빵집

Mère de Ji-soo : Le centre commercial de Sun-woo Hyuk, le café de Sun-

woo Hee, la boulangerie de Kang Nam-goo

너 때문에 온 가족이 길거리에 나앉으면

si toute la famille se retrouve à la rue à cause de toi,

그래도 선우혁이 널 좋아할까?

malgré tout ça, Sun-woo Hyuk continuera à t’aimer ?

서지수: 정말 망하게 할까? 어떡해? 어떡해?

Seo Ji-soo : Vraiment les ruiner ? Que faire ? Que faire ?





*Expression à retenir

어떡하다: adverbe, comment, de quelle manière, en s’y prenant de quelle manière

→ 어떡하다 그렇게 되었어요?

Comment avez-vous fait pour en arriver là ?

→ 어떡해? Que faire ?





*Vendredi 24 mai

Résumé de l’histoire

서지안 a disparu et reste depuis plusieurs jours, injoignable. Toute la tension qu’elle a dû subir l’a poussée à bout. Et, un soir, n’en pouvant plus, elle s’enfonce seule dans la forêt, avale une boîte de médicaments et s’endort. Il y a eu trop de mal de fait autour d’elle. Elle ne veut plus avoir à supporter cela. Elle préfère partir en silence. Heureusement, très vite, un pêcheur la découvre et l’accueille chez lui le temps qu’elle aille mieux. Il la fait même travailler afin de mieux pouvoir la surveiller, de peur qu’elle ne récidive. Cette nouvelle vie semble, pour le moment, convenir à 지안 qui préfère que personne ne la retrouve.





Pendant ce temps, 도경 qui a quitté le foyer familial malgré l’opposition féroce de son grand-père, 노양호, vit de ses 아르바이트 ou 알바, de ses petits-boulots. Il essaie de repartir à zéro et il a même rencontré la personne avec laquelle sa famille avait prévu de le marier, et ils ont convenu chacun de ne pas donner suite à cette relation qui leur était imposée.





Quant à 지수 qui vit désormais dans sa nouvelle famille, elle n’accepte pas ou très difficilement, à la différence de 지안, ce qu’on lui impose. Elle est en révolte. Elle croit qu’elle peut continuer à mener la même vie qu’avant, en allant travailler à la boulangerie et en continuant à aimer 선우혁, mais, c’est sans connaître sa mère 노명희 qui ne sait pas trop comment faire pour la plier à ses désirs. Et après plusieurs affrontements, elle en arrive aux menaces...









À retenir

- Le mot anglais Shopping Mall 쇼핑몰 centre commercial

- Un café 카페

- La boulangerie 빵집

- Le pronom tu ou toi 너

- À cause de 때문에

- Tout, toute 온

- La famille 가족

- La particule 이qui marque la fonction sujet

- La rue 거리, 길거리

- La particule 에 à, dans

- Se retrouver à la rue 길거리에 나앉다

- Le suffixe 면 qui indique la condition, si

- Malgré, malgré tout ça 그래도

- Tu ou te en fonction de complément d’objet direct 너를, 널

- Le verbe aimer 좋아하다

- Le suffixe interrogatif 을/ㄹ까 qui s’utilise lorsque l’on s’adresse à soi-même

- Vraiment, sérieusement 정말

- Le verbe se ruiner, se détruire 망하다, l’adverbe 망하게

- Le verbe générique faire 하다

- Explication de l’expression de la semaine 어떡해?





Répétition de l’expression de la semaine

Que faire ? 어떡해?