Les idoles de k-pop cherchent à se différencier à travers divers concepts

Chaque année, plusieurs dizaines de nouveaux groupes d’idoles débutent dans l’industrie de la musique sud-coréenne. L’étonnante capacité en chant et en danse des membres ne suffit pas à garantir leur survie.

Face à cette concurrence rude, de plus en plus d’idoles mettent en avant des concepts originaux. C’est le cas de VERIVERI du label Jelly-Fish Entertainment auquel appartiennent plusieurs grands artistes comme Sung Si-kyung et Park Hyo-shin.





Il s’agit du nouveau groupe formé sept ans après la naissance du boys band VIXX. Surnommés « idoles créatifs », les sept membres de VERIVERI ont participé non seulement à la création de leur premier album mais aussi à celle du clip « From Now ».





Chez les filles, PinkFantasy se démarque des autres girls band avec un concept nouveau voire excentrique. Parmi les huit jeunes filles, un membre appelé « Daewang » monte sur scène en cachant son visage avec un masque géant de lapin. La concurrence redoutable oblige ainsi les futures stars de la k-pop à déployer tous les moyens possibles, parfois au risque de se ridiculiser.