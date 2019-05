Oh Seung-geun donnera un concert le 8 juin à Busan

Date : le 8 juin 2019

Lieu : Centre culturel de Dongnae à Busan





Oh Seung-geun montera sur scène à Busan à l’occasion de la sortie de son nouvel album publié au début de cette année.

Le chanteur de trot, un genre de musique très apprécié par les seniors sud-coréens, s’est fait connaître auprès du grand public avec la sortie de son single intitulé « Love Me When You Can ».

Sa popularité a atteint le sommet avec « What’s wrong with my age ? ». Cette chanson publiée en 2012 est devenue l’un des morceaux les plus chantés dans les noraebangs par les sud-Coréens d’un certain âge.

Oh, qui a fait ses débuts en 1968, vit en ce moment son véritable heure de gloire à l’âge de 67 ans.