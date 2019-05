Harim Food, le numéro un du poulet en Corée du Sud

© HARIM

La société Harim a été fondée en 1986 sous le nom de Harim Food. Elle compte aujourd’hui plus de 2 460 employés. L’année dernière, ses ventes ont atteint les 828,5 milliards de wons, soit environ 750 millions de dollars. Sur le plan historique, le groupe s’est surtout développé dans les années 1980 quand la demande en poulet a explosé avec l’arrivée massive des chaines de poulet frit à emporter. Ensuite en 1997, elle a été listée à la bourse secondaire du KOSDAQ.





Aujourd’hui, elle est une entreprise agroalimentaire de premier plan avec un système de gestion intégré qui comprend la distribution de céréales, de l’alimentation animale, du transport maritime, de l’élevage, de la coupe et de la transformation, de la fabrication, de la distribution et de la vente d’aliments.





Son succès, Harim le doit aussi au fait que pour la première fois dans l’industrie, elle a construit une usine intelligente équipée des meilleures installations d’abattage et de transformation du monde, avec notamment un système « d’étourdissement au gaz » pour rendre les volailles inconscientes avant leur abattage, et un système de « refroidissement à air complet », ce qui veut dire que la volaille est refroidie à l’air froid, et non à l’eau, cela afin de conserver la chaire la plus fraîche possible. En gros donc, le système de production de l’entreprise est optimisé pour conserver le goût original du poulet.