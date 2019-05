Quelles conséquences de l’affaiblissement du won sud-coréen sur le dollar américain ?

© YONHAP News

L’inquiétude est de plus en plus grande quant à une forte hausse du taux de change entre le won et le dollar, ce qui serait forcément un nouveau mauvais signe pour l’économie sud-coréenne, puisqu’elle dépend fortement des exportations. Il faut en effet savoir que la valeur de la devise sud-coréenne par rapport aux autres grandes monnaies est tombée à son plus bas niveau en 19 mois.





En fait, l’affaiblissement du won sud-coréen par rapport au dollar américain présente des aspects à la fois positifs et négatifs. Du côté positif, cela peut être de bon augure pour les exportateurs locaux, car leurs produits bénéficient alors d’une plus grande compétitivité de prix sur les marchés étrangers et cela contribue donc à accroître les exportations du pays. Mais du côté négatif, la dépréciation de la valeur de la monnaie locale rend les importations plus coûteuses et cela peut entraîner une hausse des prix, y compris ceux du gaz.





Un glissement modéré du won est donc une chose acceptable pour tout le monde, mais si cela est très prononcé, cela peut conduire les investisseurs étrangers à croire que la tendance est à l’affaiblissement de la devise locale et donc les conduire à quitter le marché pour éviter des pertes. Et une fuite rapide d’une grande quantité de capitaux étrangers pourrait entraîner une contraction des réserves de change, voire une crise.