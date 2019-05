Girl Cops : la femme, un homme différent ou comme les autres ?

Alors que le blockbuster de Walt Disney « Avengers : Endgame » bat tous les records du box-office sud-coréen, l'industrie locale lance sa contre-attaque avec la comédie d'action « Girl Cops » de Jung Da-won qui met en scène deux générations de super flics féminins interprétés par la jeune Lee Sung-kyung et la moins jeune Ra Mi-ran. Voilà l'occasion d'évoquer les femmes au cinéma dans le contexte toujours très sexiste du pays du Matin clair mais où les choses bougent encore notamment autour des « revenge porn » vidéo.





*Une histoire de femmes et de « revenge porn »

Ra Mi-ran, est une vétérante du cinéma local, elle est donc, au début du film celle qui, après s'être mariée, quitte son poste de détective pour bosser dans un service administratif. C'est là qu'elle constate le suicide d'une femme victime d'un « revenge porn ». Ces derniers, à la mode en Corée du Sud et intraduisibles en français, sont des vidéos de rapports sexuels mises en ligne sans le consentement, souvent, de la femme. Une façon de se venger de quelqu'un à l'ère d'Internet et de la post-vérité. Notre vétérante « superwoman » reprend donc du service contre les sévices. Elle s’accoquine avec une jeunette, flic forte en gueule, qui s'avère être sa belle-sœur. Une histoire de famille et de respect hiérarchiques des générations, donc.





* Lee Sung-kyung à la relève

Le passage de relais entre la vétérante Ra Mi-ran et la jeune Lee Sung-kyung est évidement le vrai sujet du film qui surfe juste un peu sur la vague des vidéos « revenge porn ». Il est intéressant de voir comment la jeune est caractérisée comme une passionnée impulsive qui se prend des râteaux de ses supérieurs ; supérieure, la vétérante l'est aussi, évidemment. Elle est même une légende chez les flics du coin. La métaphore des relations inter-générationnelles traditionelles ne pourrait être plus claire. Le but du film est, néanmoins autant de les ressasser que d'en faire rire, en particulier, avec les scènes de kickboxing interprétées par les deux femmes.





*Un réalisme bon-enfant

Le film présente quelques lieux séoulites bien réels qui nous rafraîchissent des habituels studios du tout-venant de la production. On découvre ainsi le quartier de Yeonhui, connu pour ses très protégées résidences des ex-présidents, ainsi que le quartier cosmopolite et commercial d'Itaewon récemment récupéré à la base américaine ou encore le célèbre COEX où s'enfournent, chaque jour, des centaines de milliers de salariés qui traversent le quartier de Gangnam en direction de leurs bureaux. Le clou de la visite d'une Séoul plombée de chaleur étant une poursuite en voiture – oui, cela va plus vite ainsi – sur l'avenue Dosan au cœur de Gangnam





*Premier premier rôle pour Ra

Ra Mi-ran, décroche, avec « Girl Cops », son vrai premier rôle, enfin. L’ironie est qu'elle est en même temps celle qui doit passer le relais à la nouvelle génération. Pourtant si on compare ces deux sortes de femmes, disons que la jeune est d'une standardisation beaucoup plus avancée que n'a pu l'être Ra Mi-ran à ses débuts ; standardisation autant physique que comportementale qui est forcément le résultat d'une extrême industrialisation du management des actrices locales. Ra aura une personnalité toujours à part comparée aux starlettes multi-médiatiques actuelles.





*Femmes et société : le compte n'y est pas

Malgré les efforts de la promotion médiatique pour entourer le film d'un discours féministe, force est constater que ces femmes de cinéma ne sont valorisées que lorsqu'elles agissent comme des hommes. Les personnages de flics sont typiques pour ce subterfuge qui ne mange pas de pain. Même un enfant, armé d'un Daewoo K5 parabellum, serait mis en valeur dans un tel film. Quant au « revenge porn », le film n'en explore que peu les pourquoi du comment. Dommage.