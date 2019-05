Trois instruments à vent

Les instruments à vent de la musique traditionnelle coréenne se déclinent en deux catégories : ceux à anche double, comme le piri ou le taepyeongso, et ceux qui ont un trou dans lequel on souffle directement, comme le daegeum. Si les instruments de la première catégorie ont un timbre plutôt puissant et dur, ceux de la seconde produisent un son qui nous fait penser au sifflement du vent. Plusieurs homologues du daegeum, notamment le tungso, le sogeum et le danso, sont largement joués de nos jours encore.





Dans cette édition d’Aux sources de la musique coréenne, nous vous proposons d’écouter attentivement les mélodies interprétées respectivement à trois de ces différents instruments à vent et de tenter de distinguer leurs timbres : le daegeum, le tungso et le sogeum.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Cheongseong jajinhannip » interprété au daegeum par Cho Chang-hun

2. « Dondolnari » suivi du « Chant de Jeongapseong », interprétés au chant notamment par Kim Deok-rye et au tungso par Dong Seon-bon et Koh Jang-wuk

3. « La chanson pour Ran » composé par Kye Seong-won et interprété au sogeum par Han Chung-eun