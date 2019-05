La visite de Donald Trump au Japon et la question nucléaire nord-coréenne

ⓒ YONHAP News

Le président américain Donald Trump a été le premier chef d’Etat étranger à se rendre au Japon depuis le début de la nouvelle ère Reiwa, le 1er mai. Cette visite du locataire de la Maison blanche à Tokyo visait à renforcer les liens avec le Premier ministre Shinzo Abe ; les deux dirigeants ont aussi beaucoup abordé la question de la crise nord-coréenne... montrant au passage une véritable divergence de points de vue au sujet des récents tirs de missiles nord-coréens.





« Tout le monde s’attendait à ce que la question nord-coréenne soit abordée par Trump et Abe lors de leur sommet : le développement du programme nucléaire et balistique nord-coréen de Pyongyang pose en effet de graves risques sécuritaires, auxquels ils doivent répondre. Le numéro un américain continue d’affirmer que le dirigeant nord-coréen est tout à fait conscient des enjeux et qu’il est toujours possible de discuter. Mais le Premier ministre nippon, de son côté, a exprimé son scepticisme et ne croit pas que la Corée du Nord est prête à abandonner son programme nucléaire », explique Lee Myon-woo, vice-président de l’Institut de recherche Sejong, à Séoul. Il discute en détails de ce déplacement présidentiel américain, et de la position de Tokyo au sujet des pourparlers de dénucléarisation avec la Corée du Nord.