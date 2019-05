Quelle liberté de mouvement et de voyage en Corée du Nord ?

ⓒ KBS

Le mois de mai est un mois idéal pour voyager en Corée du Sud : les beaux jours reviennent, de nombreux événements sont organisés à l’intention des familles, et beaucoup de sud-Coréens en profitent pour prendre leur voiture et partir en voyage à travers tout le pays. Et en Corée du Nord ? Est-il seulement possible de se déplacer librement d’une province à une autre, du côté nord de la frontière ?





« En théorie, les gens doivent bénéficier d’une liberté de mouvement et doivent avoir le droit d’aller où ils veulent, sans restriction. Mais les nord-Coréens, eux, ne sont pas autorisés à se déplacer librement dans leur pays. Pour visiter la capitale, Pyongyang, il faut demander une autorisation spéciale et ensuite un certificat de voyage. Il y a d’autres régions dont l’accès est restreint, comme les zones frontalières avec la Chine et celles qui sont proches de la Corée du Sud, ce qui inclut la ville de Gaesong. Ceux qui veulent se rendre dans ces régions pour des raisons personnelles, par exemple pour rendre visite à leur famille, doivent aussi obtenir cette autorisation spéciale et ce permis de voyage », raconte Chung Eun-chan, professeur à l’Institut pour l’éducation sur la Réunification, à Séoul.





Mais ce système de permis de déplacement, qui permet de contrôler de près la population, a été mis à mal par l’effondrement économique et la famine des années 90. Et aujourd’hui, nombre de nord-Coréens se déplacent à travers le pays pour faire du commerce.