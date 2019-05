Ma Vie Dorée (11) 남의 집 불 구경해요?

*Dialogue de la onzième semaine

노명희: 아버지, 정말로 도경이를 버릴 수도 있다고요.

No Myung-hee : Je te dis que père peut vraiment abandonner Do-kyung.

최재성: 그러시겠지.

Choi Jae-sung : Possible.

노명희: 근데, 그렇게 입 다물고 있어요?

No Myung-hee : Et tu restes comme ça, bouche cousue ?

남의 집 불 구경해요?

Dans l’indifférence totale ?





*Expression à retenir

남: nom, autre, autrui

→ 남의 말을 하다 parler d’autrui

→ 어떡해? Que faire ?

의: particule, de, à

→ 김 선생의 책이에요 C’est le livre de monsieur Kim.

집: nom, la maison, le foyer

→ 정원이 있는 집une maison avec jardin

불: nom, le feu, l’incendie

→ 소방대원들이 불을 껐어요 Les pompiers ont éteint le feu.

구경하다: verbe, regarder, assister à, visiter

→ 박물관을 구경하다 visiter un musée

→ 남의 집 불 구경해요? Dans l’indifférence totale ?





*Vendredi 24 mai

Résumé de l’histoire

서지안 n’est plus complètement seule. Un jour, son ami 선우혁 l’aperçoit en train de travailler à faire sécher des algues. Mais, son regard est dénué de vie. Elle n’est plus la jeune femme pétillante et pleine d’énergie que tout le monde connaît. 혁 va attendre auprès d’elle le temps nécessaire qu’elle se décide à rentrer avec lui à Séoul.

Entre-temps, 최도경 la retrouve et même si 지안 lui dit qu’elle ne veut plus le revoir, il est heureux de la savoir en vie.





Une fois rentrée à Séoul, 지안 a besoin de trouver un logement et 혁 lui propose de partager l’auberge espagnole où ils vivent tous ensemble. 도경 et 지안 sont, à nouveau, réunis, ils peuvent se voir chaque jour. Mais, 도경 continue de vivre sous la pression de son grand-père, 노양호 회장 qui menace de le déshériter totalement s’il ne revient pas immédiatement dans la compagnie…









Révision des expressions des semaines 7 à 10

잘 돼가요? Tout va bien ?, 깜빡 했어요 je l’avais oublié / ça m’était sorti de la tête, 됐습니다 c’est bon, 어떡해? que faire ?





À retenir

- Le père 아버지

- Le verbe jeter, abandonner 버리다

- La marque de la possibilité, verbe + ㄹ 수 있다

- Le suffixe 다고 qui marque le style indirect

- L’adverbe 정말로 vraiment, sérieusement

- L’adjectif 그렇다 être ainsi, être comme cela

- Le suffixe 겠 pour désigner le futur

- Le suffixe déclaratif 지

- La bouche 입

- Le verbe fermer la bouche, se taire 다물다

- La forme adverbiale de l’adjectif 그렇다, 그렇게 ainsi, comme ça

- Explication de l’expression de la semaine 남의 집 불 구경해요?





Répétition de l’expression de la semaine

Dans l’indifférence totale ? 남의 집 불 구경해요?