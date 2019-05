L’OMS reconnaît l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie

ⓒKBS News

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement inscrit l'addiction aux jeux vidéo sur la liste des maladies. L'institution a approuvé le 25 mai la 11e version de la classification internationale des maladies (CIM-11) qui reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Cette décision suscite des controverses aussi bien en Corée du Sud qu'à l'étranger.





Ce qu’on appelle le « trouble du jeu vidéo » s'est vu attribuer le code 6C51 par l'OMS. Il est désormais classé dans la catégorie des « troubles mentaux, du comportement ou du neuro-développement ». Pour l'organisation, il y a trois critères qui permettent de diagnostiquer cette nouvelle maladie : la perte de contrôle, l'importance prépondérante accordée aux jeux vidéo au détriment des autres activités de la vie quotidienne, et la poursuite du jeu pendant plus de 12 mois en dépit de ses conséquences négatives.





La nouvelle version de la CIM entrera en vigueur le 1er janvier 2022 dans 194 pays membres de l'OMS. Autrement dit, dans l’ensemble de ces pays, l'addiction aux jeux vidéo sera classée comme une maladie et fera l'objet d'une prise en charge spécifique. Cependant, la Corée du Sud ne pourra pas appliquer ce nouveau système avant 2026. En effet, la classification des maladies du pays est révisée tous les cinq ans. Vu le temps requis pour accomplir les démarches internes nécessaires, la nouvelle CIM pourrait être adoptée lors de la révision prévue en 2025 et entrer en vigueur l’année suivante. Dans ce processus, les experts de la médecine et les parties intéressées devront collaborer pour définir l'addiction aux jeux vidéo tant du point de vue médical que de la santé publique, mener une étude de terrain, mesurer les taux de prévalence et identifier les critères de diagnostic.





La décision de l'OMS est cependant loin de faire l'unanimité. Au contraire, elle continue de soulever des controverses. Le 27 mai, neuf organisations des professionnels du jeu vidéo dans le monde ont publié un communiqué dans lequel elles regrettent que l'organisation soit arrivée à une telle conclusion sans l'accord des milieux académiques, et appellent l'institution à revenir sur sa décision.





En Corée du Sud aussi, 56 associations de professionnels et 33 départements universitaires concernés ont mis sur pied, le 29 mai, un comité conjoint pour protester contre la reconnaissance du trouble du jeu vidéo comme une maladie. Dans un communiqué, le comité a déploré que le jeu vidéo fasse l'objet d'une chasse aux sorcières alors qu'il constitue une partie précieuse de la culture et ouvre la voie vers la 4e révolution industrielle. Il a ensuite averti qu'il engagerait des poursuites judiciaires si le gouvernement faisait passer en force la nouvelle classification des maladies sans obtenir de consensus au sein de la société. En revanche, les associations des parents et les milieux médicaux, qui ont souvent constaté les méfaits des jeux vidéo, accueillent plutôt favorablement l'annonce de l'OMS.