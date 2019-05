« Parasite » de Bong Joon-ho remporte la Palme d’or à Cannes

ⓒYONHAP News

« Parasite », le dernier long métrage du réalisateur Bong Joon-ho, a décroché la Palme d'or de la 72e édition du Festival de Cannes. C’est la première fois qu’un film sud-coréen se voir décerner le prix suprême de ce prestigieux festival. Cette récompense revêt une signification d’autant plus grande que cette année marque le centenaire du cinéma coréen. Ce prix devrait assurer à Bong une reconnaissance mondiale encore plus grande et contribuer à faire connaître davantage les films « made in Korea » à l'étranger.





« Parasite », ou « Gisaengchung » en coréen, est l'histoire d'une rencontre entre une famille riche et une famille pauvre. Le film utilise l'humour noir pour dénoncer les inégalités dans la société. Son auteur, Bong Joon-ho, est célébré pour sa capacité à séduire à la fois la critique et le grand public. Il s'est fait remarquer en 2003 avec « Memories of murder ». Les œuvres qui ont suivi, comme « The Host », « Mother » ou « Snowpiercer », ont également connu le succès tant auprès des spectateurs que des critiques. Le réalisateur a ainsi démontré son talent dans des genres variés, allant des thrillers aux blockbusters en passant par les films d'horreur.





Le Festival international du film de Cannes se déroule tous les ans au mois de mai. Des œuvres cinématographiques venues du monde entier sont projetées pendant près de deux semaines. Parmi les récompenses attribuées aux œuvres en compétition lors de la cérémonie de clôture, il y a la Palme d'or, le grand prix du jury, le prix du jury, le prix de la mise en scène, le prix du scénario, le prix d'interprétation féminine et le prix d'interprétation masculine. Parallèlement, plusieurs dizaines de films sont présentés dans des sections comme « Hors compétition », « Un certain regard » ou la « Cinéfondation ». La première édition du festival remonte à 1946. Il fait aujourd'hui partie des trois plus importants festival de cinéma au monde avec ceux de Berlin et de Venise.