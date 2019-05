Le pansori (II)

ⓒ Getty Images Bank

Il y a deux semaines, nous avons commencé par présenter cet art du récit chanté et avons parlé de deux figures emblématiques avec Anh Sook-seon et Park Dong-jin, décédé en 2003. Un premier volet qui était fort intéressant et relaxant par les sons qui ont été diffusés.





Cette semaine, nous continuons notre voyage dans le temps avec cette fois-ci non pas la présentation de chanteurs dits « anciens », mais au contraire, nous nous intéressons à cette nouvelle génération de pansoristes. Ces artistes continuent de faire vivre le récit chanté. Non seulement, le style reste le même, mais on peut y déceler une certaine modernité autant dans l’habillement que dans le maquillage arboré par les chanteuses : l’image renvoyée est plus glamour. La tenue traditionnelle, le hanbok, reste la norme, les couleurs, par contre, sont plus vives et joyeuses, on y voit parfois des paillettes, et les coupes sont plus épurées.





ⓒ KBS

Ces dernières années, on peut voir Song So-hee se produire régulièrement et donner un coup de jeune au pansori. Agée de 21 ans, on sent cette touche de modernité, car elle est accompagnée de nombreux instruments qui ne sont pas toujours purement coréens.





ⓒ YONHAP News

Une autre pansoriste marque les esprits : il s’agit de Park Ae-ri, qui est aussi l’animatrice d’« Aux sources de la musique coréenne » du service coréen, et qui est mariée au danseur de Poppin Hyun-Joon. Ils réalisent ensemble des collaborations scéniques, elle au chant, lui à la danse ; un mélange de chant traditionnel et de danse moderne, deux styles tout à fait différents. Parfois, son mari l’accompagne en rappant et en dansant, mais la chanteuse a le monopole du style et sa voix prend le pas sur tout le spectacle. Poppin Hyun-Joon. lui, est l’image mouvante qui vit le récit chanté de son épouse.