Juin en Corée du Sud : c'est la fête partout !

En ce mois de juin, la Corée du Sud célèbre des jours tristes de son histoire. Tout d'abord, le 6 juin, qui est le « Hyeon-chung-il », Jour de commémoration en l'honneur des soldats et civils morts pour la nation. Le 25 juin, plus communément appelé en coréen « Yuk-yi-o » (6.25), est le jour où éclata la guerre de Corée avec l'invasion de 600 000 soldats nord-coréens en 1950. Le 10 juin célèbre lui le mouvement démocratique de juin qui permettra de mettre en place la 6e République en 1987.





© www.snmb.mil.kr

Autre jour qui a son importance : le Jour de Dano. Auparavant aussi célébré que les fêtes de Seollal et de Chuseok, les festivités tournent désormais autour de la ville de Gangneung, sur la côte est de la péninsule. Chaque année, le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, Gangneung organise de nombreuses manifestations traditionnelles, un événement classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.





© www.danojefestival.or.kr/

Les événement sont également nombreux au mois de juin avec l'un des plus grands festivals de musique électronique de la zone Asie : Ultra Korea 2019, du 7 au 9 juin. Pour les familles, rendez-vous à Sinchon pour célébrer la fête de la musique française les 22 et 23 juin. Et pour les amoureux du cinéma, ne manquez pas la 23e édition du BIFAN, le Festival international du film fantastique de Bucheon, du 27 juin au 7 juillet.





© www.bifan.kr