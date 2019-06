Jimin et V de BTS dominent le classement de la reconnaissance publique en mai

ⓒ YONHAP News

Jimin et V, deux vocalistes des Bangtan Boys, sont les membres de boys band sud-coréens les mieux reconnus par le grand public en mai.





Afin d’obtenir ce résultat, l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé plus de 162 millions de données concernant 527 membres de groupes d’idoles du 16 avril au 17 mai.





Le niveau de reconnaissance est calculé en tenant compte de plusieurs éléments, comme l’évaluation positive ou négative, le nombre de participants, l’influence sur les médias, la capacité de communication, etc.





Jimin et V sont suivis de Min-hyun de NU’EST et des autres membres de BTS, Jung-kook, Jin, RM, Suga et J-Hope dans l’ordre. Ainsi, les sept membres jouissant d’une excellente réputation auprès du public se trouvent tous dans le peloton de tête.