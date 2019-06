Jennie de Blackpink conserve son trône dans le classement de la réputation publique

ⓒ YONHAP News

C’est Jennie qui arrive en tête du classement de la réputation publique du mois de mai. Ainsi, le membre du girls band Blackpink, aussi apprécié en tant que chanteuse solo, occupe le trône pour le deuxième mois d’affilée.





Derrière l’artiste du label YG Entertainment, se trouvent Jang Won-young de IZ*ONE et Ji-hyo, leader de TWICE du label JYP Entertainment.





Afin d’établir ce classement, l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé plus de 94 millions de données liées à 455 membres de girls band entre le 16 avril et le 17 mai.





Contrairement au classement masculin dominé par un seul groupe, celui des filles est partagé par plusieurs groupes comme Blackpink, TWICE, IZ*ONE et Oh My Girl.