« Happily Ever After », 6e mini-album de NU’EST

NU’EST officialise son nouveau départ avec ce 6e EP sorti le 29 avril. Une nouvelle très attendue pour ses fans qui ont dû patienter presque trois ans depuis la sortie du cinquième mini-album « CANVAS » en août 2016.





Le nouveau disque intitulé « Happily Ever After », composé de sept chansons, illustre parfaitement l’univers musical qui ne cesse d’évoluer du boys band.





NU’EST, qui est l’acronyme de « New Establish Style Tempo », est un boys band formé par le label Pledis Entertainment en 2012. Il est composé de cinq membres : le leader JR, Min-hyun, Baek-ho, Ren et Aron. Ce dernier est né en 1993 et les autres en 1995. Ce sont d’ailleurs ces quatre membres du même âge qui ont participé à la saison 2 du télé-crochet « Produce 101 » diffusé sur Mnet en 2017.





Parmi eux, seul Min-hyun a réussi à faire partie des 11 membres sélectionnés par le public pour former le nouveau boys band « Wanna One ». Pendant son absence qui a duré un an et demi, les autres garçons ont continué de se produire sous le nom de « NU’EST W ». Suite à la fin de son contrat avec « Wanna One », Min-hyun est revenu parmi les membres de NU’EST qui est à nouveau au complet.