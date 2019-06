Date : du 15 juin au 7 juillet 2019

Epitone Project montera sur scène tous les weekends entre le 15 juin et le 7 juillet au cœur de Séoul. Ce chanteur solo, dont le vrai nom est Cha Se-jung, a fait ses débuts en 2006

Le jeune auteur-compositeur-interprète est devenu populaire avec ses titres comme « Spring Day, Cherry Blossoms & You » et « Where Are You ? ».

Ses chansons sont caractérisées par des mélodies et paroles mélancoliques. Vous pourriez mieux les apprécier lorsque vous vous sentez seul.

D’ailleurs, ce concert intitulé « La solitude de juin » sera une excellente occasion pour se retrouver avec soi à travers la musique.