« Bonne nuit, chien viverrin ! » de Choi Sang-hee

« Vous savez, monsieur, j’ai lu quelque part que, pour faire le deuil amoureux, il vous faut autant de temps que celui que vous avez consacré

à cette relation-là. C’est la durée minimale nécessaire pour vous en remettre. Combien de temps faudra-t-il pour moi pour oublier le ballet ? »

« Dix ans ? »









Le narrateur-protagoniste de « Bonne nuit, chien viverrin ! » a eu un accident de voiture à l’âge de 15 ans. Il s’est miraculeusement réveillé après 10 ans passés dans le coma. Il est aujourd’hui âgé de 25 ans. Un jour, il tombe sur une fille qui cherche un chien viverrin tard dans la nuit sur un sentier pédestre tranquille près d’un complexe résidentiel. La fille dit qu’elle avait commencé le ballet dès l’âge de cinq ans, mais qu’elle a dû y renoncer après que son père a perdu son travail. Les deux se mettent à courir ensemble chaque nuit. Un mois s’écoule et, petit à petit, ils s’apprivoisent l’un l’autre.









— Monsieur, connaissez-vous le secret d’un grand jeté bien réussi ?

— Entraînement acharné ? ai-je dit.

— Non, il faut maîtriser les mouvements préliminaires, a-t-elle répondu. Vous rassemblez vos forces...

La fille a exécuté quelques pas tout doucement tout en disant :

— Avant de sauter en l'air ! Sans hésiter, en une seule fois. Regardez !





Suspendue en l’air, la fille m’a regardé et souri, le corps étendu comme une paire d’ailes. A cet instant même, j’ai entendu une vive acclamation et vu un feu d’artifice illuminer le ciel nocturne. L’odeur d’herbe émanait de tout autour de moi et les grenouilles se sont mis à chanter toutes ensemble.

J’ai applaudi doucement. Je voulais féliciter les dix ans de la vie de la fille, d’une beauté parfaite. Un chien viverrin nous regardait, debout entre les buissons.









“아저씨, 그랑주떼 잘 하는 비결이 뭔지 알아요?”

“피나는 연습?”

풋.

“뭔데?”

“그랑주떼 전 동작을 잘 하는 거에요. 도약을 위해 힘을 모았다가...

그 힘으로 뛰어오르는 거에요. 망설이지 말고 단숨에. 자 봐요!“





공중에서 온 몸을 날개처럼 활짝 펼친 여자애가 나를 내려다보며 미소 지었다.

순간 와아아, 하는 함성이 들려오고 펑펑 폭죽이 터져 대낮처럼 밝아졌다.

사방에서 싱싱한 풀 냄새가 풍겨 오고 일제히 개구리 울음소리가 터져 나왔다.

나는 조용히 박수를 쳤다. 완벽하게 아름다운 십 년의 시간을 축하해 주고 싶었다.

풀숲 사이 너구리도 우뚝 서서 바라보고 있었다.









* Interview : Kim Yu-jin, critique de littérature pour la jeunesse

Le garçon qui s’est réveillé après dix ans de coma et la fille qui a l’air détachée de la terre lorsqu’elle danse... Il semble que ces deux personnages ne sont pas ancrés dans la réalité. Cependant, la fille se sent bien quand elle fait du ballet et le garçon sait quand la fille brille. Tout le monde a des moments regrettables dans la vie. L’auteure nous montre comment accepter le passé tel qu’il est et comment gérer le sentiment de perte.









Auteur :

Choi Sang-hee est née en 1972 à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine professionnelle avec la publication du recueil d’essais, intitulé « Voyage à Jeju avec itinéraires secrets ».