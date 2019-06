Exposition de Rosina Wachtmeister

Une exposition de la peintre autrichienne Rosina Wachtmeister sera organisée au Seongsu S-Factory à Séoul. Il s’agit d’une première en Corée du Sud.





Née en 1939 à Vienne en Autriche, elle a étudié les beaux-arts et la sculpture. Plus tard, elle est partie pour l’Italie et s’est installée à Capena où elle mène actuellement ses activités artistiques. Elle est connue pour ses peintures qui représentent des animaux, notamment des chats. Elle a été inspirée par plusieurs artistes, comme l’architecte Friedensreich Hundertwasser et la sculptrice Niki de Saint Phalle, pour créer son propre univers artistique. Avec des couleurs utilisées de manière somptueuse et élégante, ses tableaux font sentir la douceur, le bonheur et l’amour.





L’exposition sera composée de quatre sections :

- Le quotidien : « Mes chats »

- L’ami : « Mes amis »

- Le petit univers : « Le petit univers de Rosina »

- L’histoire de l’artiste : « L’artiste de chats »





Date : du 15 juin au 31 juillet 2019

Lieu : Seongsu S-Factory