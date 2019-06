L’édition 2019 de l’Exposition internationale de vins & spiritueux de Séoul sera organisée du 20 au 22 juin au Coex à Séoul.





Il s’agit de la plus grande exposition spécialisée dans les boissons alcoolisées qui se tient en Corée du Sud. C’est une bonne occasion de découvrir divers alcools ainsi que les aliments et les accessoires liés à ce type de boissons. Chaque année, elle attire plus de 25 000 amateurs d’alcool et consommateurs.





Les visiteurs pourront également assister à l’Exposition internationale de bière & l'industrie de l'équipement et au Festival de boissons alcoolisées traditionnelles du monde, qui sont organisés en même temps. Le premier est le plus grand événement relatif à la bière en Corée du Sud. Le dernier est une occasion de déguster diverses boissons alcoolisées coréennes et étrangères.





Date : du 20 au 22 juin 2019

Lieu : Coex à Séoul

Site: http://www.coex.co.kr/