Economie des haltères

Devant l’intérêt croissant pour tout ce qui touche à la santé, les installations sportives connaissent un essor dans le monde entier. Cette tendance est définie par un nouveau terme économique celui d’« économie des haltères ».

S’inspirant des haltères, cet outil utilisé pour la musculation, l’économie des haltères est apparue dans la lignée d’une prise de conscience générale de l’amélioration de la qualité de la vie et de la gestion de la santé. Et cette tendance a entraîné un essor des entreprises relatives à tout ce qui touche ces domaines, tels que les gymnases, les salles de sport et diverses autres installations sportives. Ce phénomène est également bien présent en Corée du Sud. L'année dernière, le nombre d’installations sportives et de boutiques de soins de la peau dans le pays a augmenté, respectivement, de 140 et 59 % par rapport à trois ans plus tôt, alors que le chiffre des bars a diminué de plus de 10 % au cours de la même période. Les produits de santé qualifiés d’intelligent se sont également diversifiés. Par exemple, les gens peuvent désormais gérer leur santé efficacement en utilisant des régimes alimentaires et des programmes d’exercice particuliers, ou en vérifiant encore eux-mêmes leur pression artérielle ou leur taux de sucre dans le sang.

Inutile de dire qu'une bonne santé est un atout précieux. Aussi s’attend-on à ce que de plus en plus de personnes rejoignent l’économie des haltères pour rester en forme et avoir une vie saine.