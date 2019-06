Regain du bitcoin ?

© YONHAP News

La valeur du bitcoin a connu ces dernières semaines une tendance haussière. Le 14 mai, les échanges asiatiques de la crypto-devise ont dépassé les 8 000 dollars le bitcoin, soit son plus haut niveau depuis juillet 2018. Et depuis, il n’a fait que progresser.

Le bitcoin, la plus célèbre des crypto-monnaie, refait donc parler de lui. Sa valeur qui avait atteint jusqu’à 20 000 dollars un bitcoin à son pic l’année dernière s’était par la suite effondrée pour se stabiliser péniblement autour des 3 500 dollars. Mais récemment, il semblerait reprendre des couleurs puisqu’il a progressé, atteignant même les 8 900 dollars l’unité. Ce qui fait dire à certains analystes que l’intérêt pour le bitcoin est de retour, mais aussi pour les autres crypto-monnaies. Puisqu’actuellement, il y en a environ 2 000 de ce genre, et certaines d’entre elles telles l’Ethereum, le Litecoin et l’Artcoin connaissent également une tendance à la hausse. Néanmoins, il ne faut pas s’enflammer trop vite car le marché de la cryptographie pourrait à nouveau générer une bulle spéculative.