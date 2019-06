Le patrimoine culturel immatériel

Le gouvernement et les collectivités locales de Corée mènent des efforts afin de sauvegarder tant que possible les biens immatériels ayant une valeur historique ou artistique exceptionnelle en les désignant comme patrimoine culturel immatériel. Une fois qu’un bien est enregistré sur cette fameuse liste, il est recommandé de le représenter devant le public au moins une fois par an sous forme d’exposition ou de concert afin de le faire connaître auprès d’une large audience et ainsi de le transmettre à la génération future.





Le Yeongsanjae, désigné comme patrimoine culturel immatériel n° 50 de Corée en 1973, a été inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Ce rituel bouddhiste avait lieu afin de consoler les âmes des défunts dans des temples. Il s’agit d’une offrande rituelle au Bouddha Sakyamuni destinée à lui demander de guider les âmes vers la paix éternelle. Dans le bouddhisme coréen, on croit que l’âme d’une personne décédée affronte le jugement dernier 49 jours après sa mort. C’est la raison pour laquelle le Yeongsanjae était célébré 49 jours après un décès. Le fameux rituel se tient chaque année le 6 juin, à l’occasion de la journée commémorative des morts au champ d’honneur.





Cette année, Dano, le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, qui annonce l’arrivée de la saison estivale, tombe le 7 juin, le lendemain de la journée commémorative des morts au champ d’honneur. La Chine prétend que Dano tire son origine de la fête de duanwu, ou la fête des bateaux-dragons, qui est célébrée en mémoire du poète et homme politique chinois Qu Yuan. Ce dernier a déploré le sort de son pays après la défaite d’une guerre et s’est tué en se jetant dans une rivière le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Quand les gens ont appris la nouvelle de son suicide, ils se sont précipités vers la rivière pour donner à manger aux poissons afin de protéger le corps. Les Chinois pratiquent les courses de bateaux en forme de dragon à l’occasion de cette fameuse fête qui auraient puisé son origine dans la tentative de leurs ancêtres de retrouver et repêcher le cadavre intact. C’est la raison pour laquelle l’inscription de la fête de Dano de la ville de Gangneung, appelée Gangneung Danoje, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2005 a soulevé de vives protestations de la part des Chinois. Cependant, le Gangneung Danoje n’a aucun rapport ni avec Qu Yuan ni avec la Chine. Ce rituel destiné à prier pour le bien-être de différents villages aux alentours de Gangneung et à renforcer la solidarité parmi les habitants combine le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme et plusieurs croyances régionales.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Deux passages du Yeongsanjae, « Bokcheongge » et « Cheonsubara », interprétés au chant et au hojeok par le moine bouddhiste Guhae

2. Un extrait de pansori « Le chant de la fidèle Chunhyang » interprété par l’ensemble Second Moon avec Kim Jun-su au chant

3. La musique qui accompagne le rituel chamanique « Sejongut » lors du Danoje interprétée au chant par Kim Yu-seon