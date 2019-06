Ma Vie Dorée (12) 기막혀

*Dialogue de la onzième semaine

이수아: 자꾸 아이 낳자고 그러면, 내가 너무 흔들리니까

Lee Soo-a : À chaque fois qu’il me demande de mettre au monde cet enfant, je suis complètement troublée.

빨리 마음 정리 시키려고 그래서 이혼하자고 한 건데.

Je lui avais alors demandé de divorcer

pour qu’il retrouve vite ses esprits.

진짜 이혼하자고? 기막혀.

Il veut vraiment divorcer ? J’en crois pas mes oreilles.





*Expression à retenir

기막히다: verbe, en avoir le souffle coupé, être sans voix

→ 기가 막히게 멋있는 자동차 Une voiture belle à en couper le souffle

→ 기막혀 Je n’en crois pas mes oreilles





*Vendredi 7 juin

Résumé de l’histoire

서지안 et 최도경 vivent ensemble dans un appartement en colocation, avec plusieurs autres co-locataires et très vite 도경 propose à 지안 de sortir ensemble. Pourquoi, en effet, ne pas vivre quelques jours de bonheur comme si de rien n’était et goûter aux plaisirs de la vie ? Et 지안 accepte sachant très bien que leur relation ne pourra pas durer, mais cela restera des moments à eux, que personne ne pourra jamais leur prendre.





Le fait que 지안 soit de retour à Séoul a aussi énormément rassuré son père, 서태수. Mais, la peur de l’avoir perdue pour toujours l’a énormément affaibli et il est persuadé qu’il a le cancer. Ses symptômes sont les mêmes que ceux qu’avait connus sa mère. Il vomit dès qu’il mange et est dans un état de grande faiblesse. Sa famille finit par découvrir qu’il est malade et sous la pression de sa femme et de ses enfants, il se résigne enfin à suivre des examens. Le 의사, le docteur rassure la famille en leur disant qu’il n’a pas le cancer, que c’est un 상상암, un cancer imaginaire, mais qu’ils doivent, malgré tout, respecter ses désirs et le laisser faire ce qu’il veut.





지수, quant à elle, sort avec 혁, celui dont elle est amoureuse depuis le début. Mais cette liaison n’est pas au goût de sa mère 노명희 qui ne recule devant rien pour les séparer...









À retenir

- À maintes reprises, à chaque fois 자꾸

- Un enfant 아이

- Accoucher, mettre au monde 낳다

- Le suffixe 자고 qui permet de transformer un propos du discours direct en

discours indirect

- Je 내가 la forme contractée de 나-가

- L’adverbe trop, excessivement 너무

- Le verbe 흔들리다 être ébranlé, être troublé

- L’esprit 마음

- Le verbe régler, mettre de l’ordre 정리하다

- Le verbe 시키다 obliger quelqu’un à faire quelque chose, commander

- Le suffixe 려고 marque l’intention, pour, afin de

- L’adverbe 빨리 vite, rapidement

- Alors 그래서

- Le verbe divorcer 이혼하다

- Le verbe se marier 결혼하다

- L’adverbe 진짜 vraiment

- Explication de l’expression de la semaine 기막혀





Répétition de l’expression de la semaine

Je n’en crois pas mes oreilles기막혀