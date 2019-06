Discussion entre les chefs de la défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis

© YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyung-doo, a rencontré son homologue américain, le secrétaire à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, lors d’une rencontre qui s’est tenue à Séoul ce lundi 3 juin. Les deux hommes ont discuté de nombreux dossiers majeurs, de leur coopération face aux problèmes sécuritaires de la péninsule, de la question des exercices militaires conjoints lors du deuxième semestre et du transfert à la Corée du Sud du contrôle opérationnel des armées alliées (OPCON) en temps de guerre.

Pendant la rencontre de Séoul, Jeong et Shanahan ont trouvé un accord concernant le déménagement du quartier général du commandement des forces combinées Corée-USA, qui se trouve aujourd’hui à Séoul, et qui sera bientôt déplacé jusqu’à la base des forces américaines en Corée du Camp Humphrey, dans la ville de Pyeongtaek, au sud de Séoul.

« La Corée du Sud et les Etats-Unis sont tombés d’accord en 2014 pour que ce transfert de l’OPCON en temps de conflit ait lieu quand les conditions seront réunies. Parmi ces conditions, il y a la capacité militaire de Séoul à diriger la défense conjointe, l’état de préparation de ses armées face aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, et enfin un environnement sécuritaire favorable autour de la péninsule coréenne. Dans ce cas, un transfert stable du contrôle des armées en temps de guerre est possible. La Corée du Sud aura peut-être besoin de beaucoup de temps pour remplir ces conditions. Installer le Centre de commandement des forces conjointes dans la base américaine, et donc se servir de ses infrastructures, pourrait contribuer à réduire le temps nécessaire pour ce transfert », explique Yang Wook, chercheur au Forum de sécurité et de défense de Corée. Analyse.