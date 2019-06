Le système de transport de marchandises en Corée du Nord

© KBS

Comment fonctionne le système de transport et de livraison de marchandises en Corée du Nord ? Dans le passé, les voies ferrées étaient le premier moyen de transport du pays ; alors que seulement 10% des routes du pays étaient en bitume. Mais les infrastructures ferroviaires du régime de Kim Jong-un sont peu à peu tombées en décrépitude, en raison du manque de moyens pour les entretenir et les réparer. Depuis l’effondrement économique des années 90, la dégradation rapide du réseau public de trains a ainsi conduit à l’émergence de ces « servi-chas », des véhicules qui sont eux gérés de façon privée. Ce sont les servi-chas qui permettent aux centaines de milliers de petits commerçants de parcourir le pays pour profiter de différences de prix entre les régions pour vendre leurs marchandises d’un coin à l’autre du pays. Et ces commerçants n’ont désormais plus besoin de voyager avec leurs produits...

« Un homme qui veut vendre ses marchandises dans une région particulière se rend dans l’un des parkings de sa ville, où sont garés des bus et des camions. Chaque véhicule a un numéro qui indique sa destination. Si l’homme veut vendre ses produits à Hamheung, par exemple, il trouve le véhicule qui s’y rend, et négocie le prix avec le propriétaire ou le chauffeur du véhicule. Il donne au conducteur son numéro de téléphone et le numéro de la personne qui doit réceptionner sa marchandise. Le chauffeur aussi donne son numéro au commerçant, qui paie alors la livraison. Avant d’arriver à Hamhung, le conducteur appelle le destinataire en l’informant de son heure d’arrivée, et il lui dit de l’attendre au parking local. C’est là que le destinataire peut récupérer son colis, sur lequel son adresse a été écrite », explique Kang Mi-jin, une journaliste née au Nord et réfugiée au Sud où elle travaille pour le Daily NK, un site de nouvelles dédiées à la Corée du Nord. Récit.