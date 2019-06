La reprise en ligne contribue grandement au succès des chansons

ⓒ Getty Images Bank

Le nom « Lim Jae-hyun » ne vous dit peut-être rien. Pourtant, son single « If there was practice in love » domine la plupart des classements de sites de streaming. Personne ne s’attendait à ce que ce chanteur, qui a fait ses débuts en 2010, devance le boys band phénomène BTS.





Cette chanson était passée presque inaperçue lors de sa sortie en septembre 2018. Elle s’est fait connaître petit à petit, trouvant un écho favorable auprès des adeptes de ballades, à partir du début de cette année.





Sa popularité a connu une ascension fulgurante depuis que plusieurs chanteurs comme Monday Kiz et Kwon In-ha ont posté leur reprise sur YouTube. Certains Youtubeurs célèbres et de nombreux chanteurs inconnus ont également joué le jeu. Résultat, le single sorti il y a huit mois est devenu l’une des chansons les plus écoutées du moment.